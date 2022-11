Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbrüche in zwei Firmen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Sonntag vermutlich über die Tiefgarage in ein Gebäude der westlichen Kaiserstraße und drangen dort in zwei Firmen ein. Im Innern durchwühlten sie bei der Suche nach Wertgegenständen das Inventar. Es fehlen zwei Notebooks, was darüber hinaus noch abhandenkam, ließ sich bislang nicht klären.

