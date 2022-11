POL-KA: (KA) Karlsruhe - 43-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Ein Privatdetektiv stellte am Mittwochvormittag einen mutmaßlichen Ladendieb in einer Parfümerie in der Graf-Zeppelin-Straße und nahm ihn vorläufig fest. Nachdem es bereits in der Vergangenheit zu Diebstählen gekommen war, observierte der Privatdetektiv die Parfümerie. Er konnte gegen 9:40 Uhr beobachteten, wie ein 43-jähriger Mann Kosmetikartikel im Wert von etwa 600 Euro entwendete und hielt ihn ...

