POL-KA: (KA) Forst - Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Woerishofferstraße in Karlsruhe-Oberreut mehrere Baumaschinen. Nach aktuellem Stand stiegen die Diebe im Zeitraum zwischen Samstag den 12. November gegen 12.00 Uhr und dem darauffolgenden Montagmorgen in einen Rohbau ein. Dort stahlen sie etliche Maschinen aus ...

