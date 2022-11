POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfälle im Baustellenbereich auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) - Noch unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag in eine Tankstelle an der Karlsruher Straße in Pfinztal-Berghausen ein und entwendeten Zigaretten. Der oder die Täter beschädigten gegen 01.20 Uhr ein Fenster der Tankstelle und begaben sich dann scheinbar zielgerichtet in den Kassenbereich. Zuvor hatten sie wohl ...

mehr