Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220905.3 Brunsbüttel: Seeunfall in der Schleuse Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Freitagnachmittag ist es in der Schleuse Brunsbüttel zu einem Unfall gekommen, bei dem mindestens an dem beteiligten Schiff ein leichter Schaden entstanden ist.

Gegen 16.45 Uhr lief ein unter der Flagge der Niederlande fahrendes Motorschiff in die Neue Südschleuse in Brunsbüttel ein. Dabei kollidierte das Backbordheck des Schiffes mit einem in die Schleusenkammer ragenden Baugerüst. An dem Schiff kam es dadurch etwa vier Meter oberhalb der Wasserlinie zu Farbabrieb auf vier Meter Länge. Zudem wurde das Baugerüst nach ersten Erkenntnissen durch die Kollision verschoben. Inwieweit an dem Gerüst Schäden entstanden sind, bleibt zu klären.

Merle Neufeld

