Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Ratzeburg (ots)

17. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.01.2022 - Geesthacht Bereits am 02. Januar 2022 ist es in der Straße Twiete in Geesthacht zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 21-jährigen Hamburgerin gekommen.

Nach ersten Ermittlungen war die Hamburgerin gegen 02.15 Uhr fußläufig vom ZOB in der Norderstraße in Richtung Hegebergstraße alleine unterwegs. In der Straße Twiete sei sie dann von einem ihr entgegenkommenden unbekannten Mann unvermittelt mit einem Messer angegriffen worden. Anschließend habe sich der Täter in unbekannte Richtung entfernt.

Die Geschädigte wies schwere Schnittverletzungen im Gesicht auf, die ärztlich behandelt werden mussten.

Der Täter konnte nur vage beschrieben werden als 180 cm - 190 cm groß. Zur Tatzeit sei er dunkel gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Die Beamten nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell