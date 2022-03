Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Edelstahl aus Firma gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Metall abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Samstag in Bocholt-Mussum: Die Täter verschafften sich mit Gewalt über einen Zaun den Zugang zu einem Lagerplatz auf einem Firmengelände an der Mussumer Ringstraße. Von dort entwendeten die Unbekannten unter anderem Edelstahlwannen, Edelstahlwaschbecken und Brandschutztüren aus Metall. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

