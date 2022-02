Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Abfallentsorgung

Pünderich (ots)

Am 20.02.2021 wurden wir auf eine illegale Abfallentsorgung aufmerksam gemacht. Auf dem Radweg zwischen Reil und Zell unmittelbar an der Mosel in Höhe der Marienburg bei Pünderich wurde eine größere Menge Bauschutt und weiterer Problemmüll entsorgt. Die Verantwortlichen entsorgten den Bauschutt, leere Farb- und Putzeimer, sowie diverse gebrauchte Baumaterialien kurz neben den Radweg am Ufer der Mosel. Die Polizeiinspektion Zell bittet um Hinweise, wer an diesem Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Vorfall gemacht hat oder wer Hinweise zu dem entsorgten Müll geben kann.

