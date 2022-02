Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerverletzter Motorradfahrer in der Gemarkung Uersfeld

VG Kelberg

Bild-Infos

Download

Uersfeld / VG Kelberg (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag, gegen 11:29 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Daun über einen Verkehrsunfall auf einem Feld-/Waldweg in der Gemarkung Uersfeld informiert. Ein Zweiradfahrer sei gegen einen Baum geprallt.

Vor Ort konnte dann durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Daun ermittelt werden, dass der 32-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Kelberg mit einem Motocross-Motorrad auf einem Waldweg in der Nähe des Sportplatzes Uersfeld alleinbeteiligt gegen einen umgestürzten und den Waldweg blockierenden Baumstamm prallte. Durch diesen Zusammenstoß zog sich der 32-jährige schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber Christoph 10 in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Weiter konnte ermittelt werden, dass der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Motorrad nicht für den Straßenverkehr zugelassenen und ein verfälschtes Kennzeichen an dem Motorrad angebracht war.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzt im Rettungshubschrauber Christoph 10, Rettungssanitäter der Wache Kelberg sowie Beamte der Polizei Daun

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer: 06592 9626-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell