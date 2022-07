Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernzug - Führerschein sichergestellt

Freiburg (ots)

Ein 45-Jähriger, gegen den Haftbefehl vorlag, konnte in einem Fernzug festgenommen werden. Er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem konnte bei dem Mann ein nicht zustehender Führerschein sichergestellt werden.

Am Freitagnachmittag (22.07.22) kontrollierte eine Streife des Zoll einen 45-Jährigen in einem aus Basel kommenden Fernzug bei Freiburg. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellt die Streife einen offenen Haftbefehl fest. Wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt worden. Ersatzweise war eine Freiheitsstrafe von 150 Tagen zu vollstrecken. Da der 45-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er an die Bundespolizei übergeben. Diese stellte bei der Durchsuchung im Geldbeutel einen echten deutschen Führerschein fest, der allerdings einer anderen Person gehörte. Laut Angaben des 45-Jährigen wäre der Führerschein von einem Freund, wie dieser in seinen Geldbeutel gelangt sei können er sich jedoch nicht erklären. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt und der zuständigen Führerscheinbehörde übersandt. Der 45-Jährige wurde zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

