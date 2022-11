Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle

Karlsruhe (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Woerishofferstraße in Karlsruhe-Oberreut mehrere Baumaschinen.

Nach aktuellem Stand stiegen die Diebe im Zeitraum zwischen Samstag den 12. November gegen 12.00 Uhr und dem darauffolgenden Montagmorgen in einen Rohbau ein. Dort stahlen sie etliche Maschinen aus unterschiedlichen Lagerräumen sowie Stromkabel aus mehreren Verteilerkästen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro beziffert.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oberreut hat indes die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 zu wenden.

