POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden bei Auffahrunfall (09.05.2022)

Sankt Augustin (ots) - Neues Finanzierungsmodell soll ökonomischen Druck von den Kinderkliniken nehmen Am Rande seines Besuchs in der Kinderklinik Sankt Augustin am vergangenen Freitag stellte Gesundheitsminister Lauterbach eine nachhaltige Stärkung der stationären Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen seiner geplanten Krankenhausreform in Aussicht. Zu den geplanten ...

mehr