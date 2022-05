Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Rollerfahrer bei Unfall verletzt (09.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat ein Rollerfahrer bei einem Unfall am Montag gegen 16 Uhr auf der Straße "Nordring Schwenningen". Eine 66-jährige Renault Clio Fahrerin bog von der Straße "Außenring Schwenningen" nach links auf den "Nordring" ab. Dabei übersah sie den 18-jährigen Zweiradfahrer, der aus Richtung Villingen kam und sich beim Zusammenstoß verletzte. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Auto und am Roller der Marke Peugeot entstand insgesamt Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell