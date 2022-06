THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Presseeinladung: 30-jähriges Jubiläum OV Wolgast

Wolgast (ots)

Am kommenden Samstag, dem 25.06.2022 feiert der Ortsverband Wolgast sein 30-jähriges Bestehen und lädt Sie herzlich dazu ein! Ab 10 Uhr bis 14 Uhr ist die Bevölkerung von Wolgast und Umgebung dazu eingeladen nicht nur die Technik, sondern auch die Helferschaft des Ortsverbandes kennenzulernen. An verschiedenen Stationen können die Besucher sich an kleinen Aufgaben probieren und so mit Spaß etwas Wissen über das Technische Hilfswerk sammeln. Für alle, die die gesamten Stationen meistern, gibt es auch eine kleine Überraschung vor Ort. Ab 15 Uhr hat der Ortsverband dann zum Festakt geladen. Neben weiteren THW-Angehörigen erwarten wir auch Besuch aus der Politik und von anderen Hilfsorganisationen. Unter anderem wird der Landrat Michael Sack zu Gast sein. Und auch Sie sind herzlich eingeladen an diesem Tag mit uns gemeinsam zu feiern und uns kennenzulernen!

Rückmeldung erbeten an: desiree.mattausch@thw.de

