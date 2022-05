THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: G7 Außen-Gipfel in Weissenhaus - THW unterstützt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lübeck/Weissenhaus (ots)

Anläßlich des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten wurde das Technische Hilfswerk (THW) umfangreich rund um den Tagungsort in Wangels am Weißenhäuser Strand eingesetzt.

Die für das Gipfeltreffen eingesetzten 3.500 Sicherheitskräfte der Länder- und Bundespolizeien wurden logistisch unterstützt und verpflegt. Täglich waren in der Zeit vom 7. bis 15. Mai bis zu 200 THW-Kräfte eingesetzt. An den Einsatzstellen, wie direkt am Weißenhäuser Strand, errichteten sie Zelte, stellten die Stromversorgung mit Aggregaten sicher und leuchteten Flächen aus. Ein Logistiklager für Redundanz, Reparatur und Austausch von defektem Material entstand in Oldenburg.

Die Helferinnen und Helfer befestigten Zufahrtswege und bauten Verpflegungszelte mit Feldküchen in Kiel und Lübeck auf. In diesen gaben sie zu den Hauptmahlzeiten täglich bis zu 1.500 Essenportionen aus. Haupteinsatzorte waren Weissenhaus (Gemeinde Wangels), Lübeck, Kiel, Oldenburg in Holstein, der Truppenübungsplatz der Bundeswehr Putlos (Landeplatz für Hubschrauber) sowie die Holstenhallen in Neumünster. Zusätzlich zu den täglich Einsatzkräften des THW kamen weitere Helfende hinzu, um beim Auf- und Abbau zu unterstützen. Allen am G7-Einsatz beteiligten THW-Helferinnen und Helfern dankte der Landesbeauftragte Dierk Hansen für ihren großteils ehrenamtlichen Einsatz.

Den Umfang des Einsatzes belegen die 6.000 vom THW verteilten Mahlzeiten. Insgesamt 2000 Liter Kaffee und 700 Liter Tee sowie zahlreiche Paletten an Kaltgetränken wurden ausgegeben. Die THW-Kräfte errichteten 20 Zelte unterschiedlichster Größe; zehn Stromaggregate, jeweils mit einem Lichtmast ausgestattet, sorgten für die Beleuchtung. Die Einsatzkräfte legten Kabel auf einer Länge von zwei Kilometern. Die Logistikfahrzeuge legten im Einsatzgebiet 1500 Kilometer Fahrstrecke zurück. 23 THW-Ortsverbände stellten ihre Einsatzkräfte ab, die weiteste Anfahrt hatte das Team aus Eberswalde.

Berichterstatung mit umfangreichen nutzbaren Bilderreihen sind hier zu finden: --- Alle Bilder sind in guter Qualität downloadbar --- https://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-HHMVS H/DE/Einsaetze/2022/05/1405_G7_Weissenhaus.html;jsessionid=5E3D690 D99F5D2812AF78EC26C8BBA63.2_cid293 ---- Weitere Videos zum Einsatz auf der Facebookseite des Landesverbandes: https://www.facebook.com/thw.lv.kueste --------

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell