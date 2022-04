THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür beim THW in Pasewalk eingeladen

Pasewalk

Durch die zunehmenden Krisen und Katastrophen der letzten Jahre wird vielen Menschen bewusst, wie wichtig ein funktionierender Zivilschutz für die Bevölkerung ist. In Deutschland wird der Zivilschutz durch das Technische Hilfswerk sichergestellt und ist hauptsächlich ehrenamtlich organisiert.

Als ehrenamtliche Organisation ist das THW darauf angewiesen immer wieder neue engagierte Einsatzkräfte zu finden, die das THW bei seiner Mission unterstützen.

Um potentielle neue Helferinnen und Helfer anzusprechen und mit dem Technischen Hilfswerk bekannt zu machen, bietet der THW Ortsverband Pasewalk am 23.04.2022 von 10 bis 14 Uhr allen Interessierten die Möglichkeit am Tag der offenen Tür teilzunehmen. Die Veranstaltung findet in der Unterkunft des Ortsverbandes im Gemeindewiesenweg 4 in 17309 Pasewalk statt.

Hier können alle Bürger und Bürgerinnen nicht nur die Technik und Ausstattung des Ortsverbandes kennenlernen, sondern auch bei einer Grundausbildungsprüfung zusehen. Diese Prüfung müssen alle neuen Helferinnen und Helfer absolvieren um ihr Können an den Geräten und ihr Wissen über das THW unter Beweis zu stellen.

Für all jene, die vor Ort feststellen, dass auch sie diese Fähigkeiten erlernen möchten und in Krisen helfen wollen, wird es die Gelegenheit geben sich über die Möglichkeiten zum Mitmachen zu informieren. Das ist nämlich gar nicht so schwer - Jede und Jeder kann beim THW auf die eine oder andere Weise mitwirken.

Auch Vertreter und Vertreterinnen der Presse sind herzlich vor Ort willkommen, eine Anmeldung über Poststelle.RSt_Stralsund@thw.de ist erwünscht.

