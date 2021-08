Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Dreiste Diebe unterwegs

Güstrow (ots)

Unbekannte Täter griffen am Samstag in Güstrow und Umgebung mehrere PKW und Transporter an. Entwendet wurden u.a. Handtaschen und Navigationsgeräte. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie niemals (sichtbar) Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug liegen. Entfernen Sie Ladekabel, die auf möglicherweise angeschlossene Geräte hinweisen.

i.A.

Detlef Uhl

Polizeihauptkommissar

