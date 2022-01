Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Feuer in einem Wohnhaus in Lampaden

Lampaden (ots)

Derzeit bekämpft die Feuerwehr einen Brand in einem Wohnhaus in Lampaden. Gegen 11.14 Uhr war von Zeugen eine starke Rauchentwicklung in dem Anwesen gemeldet worden. Offenbar befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Allerdings kann das Haus derzeit noch nicht betreten werden. Das Feuer ist noch nicht gänzlich gelöscht. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

