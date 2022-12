POL-COE: Billerbeck, Hagen/Rollerfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (20.12.) aus einem umzäunten Verkaufsstand auf dem Gelände der Fa. Roller insgesamt 10 Weihnachtsbäume gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

