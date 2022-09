Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung zu "Angreifer in Neubrandenburg"-Haftbefehl erlassen

Neubrandenburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beantragte beim zuständigen Amtsgericht in Neubrandenburg einen Haftbefehl. Dazu erfolgte die Vorführung am 10.10.2022 um 15:00 Uhr. Der Richter erließ einen Haftbefehl gegen den 43-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags und ordnete die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt wegen Fluchtgefahr an.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell