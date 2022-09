POL-NB: Vierte Meldung zu "Angreifer in Neubrandenburg-Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Loddin / Usedom (ots) - Am 09.09.2022, gegen 23:45 Uhr, kam es Zeugenaussagen zufolge während eines Gewitters zu einem Blitzeinschlag in ein Ferienhaus in Loddin / Usedom. Dabei geriet ein reetgedecktes Dach in Brand. Die alarmierten und zum Einsatz gebrachten umliegenden Feuerwehren haben sofort mit der Brandbekämpfung begonnen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Dies ist jedoch nicht gelungen. Das Feuer ...

