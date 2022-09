Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines reetgedeckten Hauses nach einem Blitzeinschlag

Loddin / Usedom (ots)

Am 09.09.2022, gegen 23:45 Uhr, kam es Zeugenaussagen zufolge während eines Gewitters zu einem Blitzeinschlag in ein Ferienhaus in Loddin / Usedom. Dabei geriet ein reetgedecktes Dach in Brand. Die alarmierten und zum Einsatz gebrachten umliegenden Feuerwehren haben sofort mit der Brandbekämpfung begonnen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Dies ist jedoch nicht gelungen. Das Feuer breitete sich im gesamten Ferienhaus aus, so dass es im vollen Umfang brannte und die Feuerwehr es derzeit kontrolliert abbrennen lässt. Verletzt wurde niemand. Das Ferienhaus ist z.Zt. unbewohnt und der Eigentümer unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

