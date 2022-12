Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Frau stolpert und prallt gegen PKW

Kleve (ots)

Am Mittwochnachmittag (7. Dezember 2022) ereignete sich auf der Frankenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Die 51-Jährige befand sich gegen 17:00 Uhr auf einem rechts an der Straße liegenden Parkstreifen vor einer dortigen Schule und belud einen Wagen. Just in dem Moment, als eine 32-jährige Autofahrerin aus Kleve die Stelle in Richtung Römerstraße passierte, stolperte die 51-Jährige nach ersten Erkenntnissen rückwärts über eine Bordsteinkante und strauchelte in Richtung Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, die 51-Jährige prallte mit ihrem Rücken gegen den Mini und stürzte auf die Straße. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Kleverin in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Frankenstraße gesperrt. (cs)

