Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsinformation/ Verkehrsstörungen am Freitag (9. Dezember 2022) aufgrund von Traktoren-Korso möglich

Kerken (ots)

Am Freitag (9. Dezember 2022) kann es zwischen 17:15 Uhr bis 21:45 Uhr im Kerkener Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso gemäß des eigenen Mottos einen "Funken Hoffnung" überbringen wollen. Die Lichterfahrt startet am Winternamer Mühlenweg auf eine Route parallel zur B9 in Richtung Kerkener Ortskern und endet an der Kreuzung B9 / Kempener Landstraße in Aldekerk. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksichtnahme und Verständnis, wenn es im Zuge der Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Polizei begleitet den Korso. (cs)

