POL-PDKO: Diebstahl aus PKW

Am Freitagnachmittag (22.07.2022) gegen 15:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Niederlahnstein zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Firmen-PKW (Apothekenfahrzeug) bei günstiger Gelegenheit. Hierbei nutzte der Dieb das kurzzeigte Verlassen der Fahrzeugführerin aus, die gerade dabei war Medikamente auszuliefern. Der Täter griff durch das einen Spalt breit geöffnete Seitenfenster auf der Beifahrerseite und entwendete die firmeneigene Geldbörse, welche offen auf dem Armaturenbrett lag. In ihr befand sich ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei leitete ein Strafermittlungsverfahren ein und sicherte vor Ort Spuren. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter folgender Telefonnummer: 02621/913-0

