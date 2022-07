Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard für das Wochenende 22.-24.07.2022

Boppard (ots)

Verkehrsunfallflucht in Beulich:

Am Freitag, den 22.07 kam es um 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein an der Schöneckerstraße geparkte Pkw beschädigt wurde. An dem geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Verkehrsunfallflucht Spay:

Am Samstag, den 23.07.2022 wurde gegen 19:25 Uhr in der Mainzer Straße in Spay ein geparkter Pkw, beim rückwärtigen Ausparken eines weiteren Pkw, beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis, dass eine bloße Benachrichtigung am geschädigten Fahrzeug nicht ausreicht und der Verursacher verpflichtet ist, den Schaden bei der Polizei zu melden, wenn der Unfallgegner nicht angetroffen werden kann. Erfolgt dies nicht, ist mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Körperverletzung Kirmes Emmelshausen/Liesenfeld: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Kirmes in Emmelshausen zu Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikten. Zwei männliche Besucher und eine weibliche Besucherin der Kirmes gerieten in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Kfz in Boppard:

Im Zeitraum vom Freitag, den 22.07.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, den 23.07.2022, 08:30 Uhr wurde die hintere linke Fensterscheibe eines geparkten Fahrzeugs auf dem Parkplatz vor der Feuerwehr Boppard eingeschlagen, die Fahrzeugtür geöffnet und ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.

Sachbeschädigung in Waldesch:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden randalierende Jugendliche an einer Bushaltestelle in Waldesch gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten entfernten sich mehrere Personen fußläufig, welche jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden konnten. Im Bereich der Bushaltestelle konnte festgestellt werden, dass der Mülleimer abgerissen und auf das Dach der Haltestelle geworfen wurde und dass ein Laternenmast und ein Haltestellenschild verbogen wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell