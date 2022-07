Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsame Kontrolle der Polizeiinspektion und des Ordnungsamtes Boppard

Boppard (ots)

Am Samstag, den 23.07.2022 führten Beamte der PI Boppard und des Ordnungsamtes Boppard von 14:30 bis 16:30 Uhr eine gemeinsame Kontrolle im Stadtbereich Boppard durch. Schwerpunkt dieser Kontrolle war das Überwachen der fußgängerzonenspezifischen Regelungen. Bürgerhinweisen zufolge, würde die Fußgängerzone regelmäßig von Fahrradfahrern befahren werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Verstöße im Stadtbereich festgestellt. Darunter das Befahren der Fußgängerzone mit Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter), Parkverstöße und mangelhafte Bereifung eines Kraftfahrzeugs. An der Rheinallee wurden die Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der zu fahrenden Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich sensibilisiert. Es wurde auch festgestellt, dass sich viele Fahrradfahrer vorbildlich verhielten und unmittelbar vor der Fußgängerzone vom Fahrrad abstiegen. Darüber hinaus wurden viele Bürgergespräche geführt. Es wird um die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Regelungen, insbesondere in der Fußgängerzone, sowie um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

