Karbach (ots) - Am Freitagabend, den 22.07.2022, wurden zwischen 19:30 und 24:00 Uhr in der Mühlenstraße in Karbach ein Carport sowie die darin befindlichen Fahrzeuge beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Verkehrsunfallflucht handelt. Wer einen Hinweis zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard ...

