POL-PDKO: Fund einer Handgranate

Boppard (ots) - Verkehrsunfallflucht in Beulich: Am Freitag, den 22.07 kam es um 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein an der Schöneckerstraße geparkte Pkw beschädigt wurde. An dem geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. ...

