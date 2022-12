POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 7.12.2022, 10:24 Uhr: Weeze - Pedelec aufgefunden: Wem gehört es?

Geldern-Lüllingen (ots) - Im Zeitraum von Montag (05. Dezember 2022), 18:00 Uhr und Dienstag (06. Dezember 2022), 07:00 Uhr, kam es in Geldern an der Twistedener Straße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Der oder die bislang unbekannten Täter, beschädigten ein Vorhängeschloss und verschafften sich so Zugang zur Halle. Dort entwendeten Sie einen Akku, eine ...

mehr