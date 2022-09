POL-PDPS: Unbekannter tritt Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus ein

Erfweiler (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Mittwoch, 14.09.2022, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 15.09.2022, 17.30 Uhr die Front-scheibe und einen Frontscheibenwischer an einem in der Bergstraße in Erfweiler abgestellten blauen PKW BMW. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in ...

mehr