Geldern-Pont (ots) - Schwer verletzt wurde am Montagmorgen (5. Dezember 2022) gegen 07:30 Uhr ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Walbecker Straße/ Venloer Straße. Ein 19-Jähriger aus Weeze war in einem PKW auf der Walbecker Straße in Richtung Venloer Straße (B58) unterwegs. Nachdem er nach ersten Erkenntnissen an der Haltelinie der ...

