Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einladung Medienvertreter: Bundespolizei klärt auf - Weihnachtsmärkte sind die beste Gelegenheit für Taschendiebe!

Köln (ots)

In den kommenden Wochen ist die Bundespolizei in Köln verstärkt zur Prävention gegen Taschendiebe am Hauptbahnhof im Einsatz und klärt gegen die Tricks der Taschendiebe auf.

Am Donnerstag den 24.11. startet die verstärkte Aktion gegen die Langfinger. In der Zeit von 12-17 Uhr sprechen Beamte und Beamtinnen gezielt Reisende an, um sie gegen Unachtsamkeit -und somit gute Gelegenheiten für Taschendiebe- zu sensibilisieren. Denn diese warten nur auf gute Gelegenheiten, welche sich in der dunklen Jahreszeit reichlich anbieten: Dichtes Gedränge, Glühwein, Musik und Ablenkung sind optimale Voraussetzungen für das Stibitzen fremder Habseligkeiten. Jedoch nur, wenn die Unachtsamkeit hinzukommt. Hier greift die Bundespolizei ein und klärt über die verschiedenen Tricks auf, weist auf ungünstige Unterbringungen von Wertsachen hin und beantwortet auch sonst alle Fragen rund um das Thema "Sicherheit". Weitere Termine folgen in den nächsten Wochen.

Informationen über den Schutz der eigenen Wertsachen finden Sie vorab auf der Seite der www.bundespolizei.de.

Interessierte Medienvertreter können sich bis Mittwoch (23.11.) 15 Uhr bei der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Köln anmelden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell