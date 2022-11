BPOL NRW: Oberhausen Hauptbahnhof - Bundespolizisten beschlagnahmen Betäubungsmittel

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Hurghada/Ägypten stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagmorgen (21.11.2022) einen zur Fahndung ausgeschriebenen Deutschen fest. Der 37-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn gesucht. Diese hatte im November des letzten Jahres ...

