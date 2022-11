Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet zwei verurteilte Straftäter

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Hurghada/Ägypten stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagmorgen (21.11.2022) einen zur Fahndung ausgeschriebenen Deutschen fest. Der 37-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn gesucht. Diese hatte im November des letzten Jahres einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den im Januar 2020 Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 80 Tagen konnte der in Eschenburg (Hessen) lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach Ägypten an.

Am Montagabend nahmen die Bundespolizeibeamten einen Mann fest, nach dem ebenfalls gefahndet wurde. Gegen den 44-jährigen Serben, welcher im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad/Serbien festgestellt wurde, lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vor. Im Oktober dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr gegen den im November 2019 Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro konnte der Mann jedoch nicht begleichen. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er daher den zuständigen Justizbehörden überstellt.

