BPOL NRW: Ein Tag, eine Parfümerie, vier Tatverdächtige - Bundespolizei nimmt Ladendiebe fest

Köln (ots)

Am Freitag (18.11.) kam es in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof zu gleich zwei Einsätzen für die Bundespolizei: Ladendiebe entwendeten Ware im Gesamtwert von fast 600EUR. Die Kräfte der Kölner Bundespolizei nahmen die Tatverdächtigen fest.

Gegen 13:15 Uhr am Freitag griff der erste Täter zu: Ein 24-jähriger Tunesier wurde durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Ware aus dem Regal nahm und in seiner mitgebrachten Tüte verstaute. Als der Detektiv ihn mit der Tat konfrontierte, reagierte der junge Mann aggressiv. Die hinzugerufene Streife der Kölner Bundespolizei ermittelte, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Da seine Wohnverhältnisse keinem festen Wohnsitz entsprechen, wurde eine Haftrichtervorführung für ein beschleunigtes Verfahren angeregt und durchgeführt. Der Beschuldigte ging in Haft.

Am Abend desselben Tages eilte die Bundespolizei erneut zu einem Einsatz in der Parfümerie: Wieder hatte der Ladendetektiv einen Tatverdächtigen festgehalten, welcher zuvor mit zwei weiteren männlichen Personen Ware eingesteckt haben sollte. Zwei der drei Täter konnten das Geschäft verlassen, der jüngste im Alter von 16 Jahren, wurde durch den Ladendetektiv an der Flucht gehindert. Bei einer anschließenden Fahndung im Hauptbahnhof konnte die Streife die beiden anderen Tatverdächtigen (20; 23) stellen und glich sie mit den Videoaufnahmen des Geschäfts ab. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten bei dem 23-Jährigen einen Schraubenzieher in seiner Tasche, zwei Parfümflaschen und eine geringe Menge Haschisch fest. Bei dem 20-jährigen Tatverdächtigen fanden sie eine Parfümflasche und eine hochpreisige Weste mit abgewickelter Sicherung auf, welche auf eine weitere Tat Rückschlüsse ziehen lässt. Der Minderjährige war laut Polizeisystem zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben und wurde später einer Jugendeinrichtung übergeben. Gegen alle drei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer aus Algerien gingen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens in Haft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell