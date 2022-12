Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Drei Verletzte bei Unfall auf B214

Bersenbrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Ford "Kuga" die B 214 in Richtung Gehrde. An der Einmündung zur Straße "In der Halle" bog eine 40-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf die Bundesstraße ein und stieß dabei mit dem schwarzen SUV zusammen. Bei der Kollision zogen sich der 52-jährige Mann aus Bersenbrück sowie die 40-jährige Bersenbrückerin und ihr 12 Jahre alter Sohn leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Mitsubishi wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell