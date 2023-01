Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall

Beifahrerin erleidet schwere Verletzungen

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (15. Januar 2023) gegen 3.00 Uhr befuhr ein 51-Jähriger aus Kranenburg mit seinem PKW Hyundai die Dorfstraße (Bundesstraße 9) von Nütterden kommend in Fahrtrichtung Kranenburg. Etwa 200 Meter hinter der Einmündung "Im Hammereisen" geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die 49-jährige Beifahrerin wurde im PKW eingeklemmt, musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer, der auf der Rücksitzbank saß, blieb unverletzt. Der Fahrer erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

