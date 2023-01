Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - PKW prallt gegen Baum

Autofahrerin erleidet schwerste Verletzungen

Kevelaer (ots)

Am Freitag (13. Januar 2023) gegen 08:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schravelner Straße, bei dem eine Autofahrerin schwerste Verletzungen erlitt. Die 18-Jährige aus Südlohn war nach jetzigem Erkenntnisstand in einem Mercedes Cabrio auf der Schravelner Straße in Richtung Kevelaer unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte mit einem Baum am Straßenrand, die junge Frau wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Wagen befreien. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber die 18-Jährige in eine Spezialklinik, es besteht nach aktuellen Erkenntnissen Lebensgefahr. Der Opferschutz der Polizei kümmerte sich um die Angehörigen der Frau.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mercedes sichergestellt. Für die Unfallaufnahme, zu der das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve ausrückte, sperrten Einsatzkräfte die Schravelner Straße. Derzeit dauert die Sperrung noch an. (cs)

