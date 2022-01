Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Malsch (ots)

Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kolpingstraße ein Paketzustellerfahrzeug und flüchtete. Das Zustellerfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand vor der dortigen Gärtnerei abgestellt, als die oder der Unbekannte an der Fahrerseite hängen blieb. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei Wiesloch sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

