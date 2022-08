Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Polizei warnt vor möglichen Giftködern

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (10.08.2022) fand eine Hundehalterin im Birkenweg in Ellerbek mehrere geschnittene Bratwurststückchen auf, die augenscheinlich bewusst an dem auch von Hundespaziergängern genutzten Gehweg zum Moorgraben abgelegt worden sein könnten.

Die Ellerbekerin sammelte die Stückchen ein, entsorgte den Großteil und übergab ein Stück an das Polizeirevier Rellingen.

Besondere Auffälligkeiten waren daran nicht festzustellen.

Heute erhielt die Polizei Kenntnis, dass der Hund am Wochenende erkrankt sei und typische Vergiftungssymptome zeigte. Er befindet sich aktuell in tierärztlicher Behandlung.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn ermitteln wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bitten unter 04121 40920 um sachdienliche Hinweise.

