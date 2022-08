POL-SE: Elmshorn - Festnahme und Haft nach mehreren Raubtaten im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Montagmorgen, den 15.08.2022, ist es im Eidelstedter Weg im Bereich Krupunder Grund/Krupunder Stieg in Halstenbek zum Raub in einer Wohnung zum Nachteil einer Seniorin gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen gegen 02:30 Uhr zwei Männer gewaltsam in die Hochparterrewohnung ein. Während ein Täter die Räume absuchte, hielte der zweite die soeben erwachte Geschädigte fest und ...

