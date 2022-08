POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Bauabfall im Holtkamp abgelagert

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.08.2022) ist es in der Hans-Dall-Straße in Wahlstedt zwischen Wittenborner und Waldstraße zum versuchten Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Unbekannte öffneten zwischen 22:00 und 11:00 Uhr das Wohnmobil gewaltsam, scheiterten aber offenbar am Starten des Campers. Das Fahrzeug parkte auf einem Privatgrundstück. Beamte der Polizeistation Wahlstedt nahmen am ...

mehr