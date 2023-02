POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 6. Kalenderwoche

Erkelenz-Hetzerath (ots) - Am Donnerstag (02. Februar) ereignete sich auf der Kreisstraße 32 gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 54-Jähriger befuhr die K 32 aus Richtung Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Granterath. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem PKW in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Der Erkelenzer verletzte sich dabei so schwer, ...

