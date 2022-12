Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerwerkskörper von Ladefläche gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (28. Dezember), 16.15 Uhr, und Donnerstagmorgen (29. Dezember), 06.50 Uhr, öffneten unbekannte Täter den Auflieger eines Sattelzuges, der an der Laderampe eines Discountmarkts in der Straße Am Wasserturm abgestellt war. Von der Ladefläche stahlen sie mehrere Pakete mit Feuerwerkskörpern.

