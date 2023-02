Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Am Donnerstag (02. Februar) ereignete sich auf der Kreisstraße 32 gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 54-Jähriger befuhr die K 32 aus Richtung Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Granterath. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem PKW in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Der Erkelenzer verletzte sich dabei so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da bei der Unfallaufnahme der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell