POL-HS: Kfz-Diebstahl

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Mittwoch (01. Februar) kaufte eine 73 Jahre alte Frau in einem Verbrauchermarkt an der Boos-Fremery-Straße ein. Als sie anschließend gegen 10.35 Uhr ihre Einkäufe auf dem Parkplatz in ihrem PKW verstaute, legte sie ihre rote Geldbörse sowie eine schwarze Ledermappe vorher auf dem Beifahrersitz ab. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie ein zirka 35 bis 40 Jahre alter Mann die ...

mehr