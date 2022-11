Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tabakwaren aus Lagerraum gestohlen

Zeugensuche

Wegberg-Wildenrath (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Lagerraum einer Tankstelle in der Heinsberger Straße ein und stahlen Tabakwaren. Nach ersten Erkenntnissen transportierten sie ihre Beute in einem grauen oder silbernen Transporter ab. Das Fahrzeug hatte einen weißen Schriftzug auf der Schiebetür an der rechten Fahrzeugseite. Die Tat ereignete sich am Dienstagabend (08. November) gegen 20.30 Uhr. Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

