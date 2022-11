POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg (ots) - Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten Diebe in ein im Bau befindliches Gebäude an der Potsdamer Straße. In den Innenräumen stahlen sie unter anderem etwa 300 Meter Kabel. Die Tatzeit lag zwischen dem 09. November (Mittwoch), 16 Uhr, und dem 10. November (Donnerstag), 7 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr