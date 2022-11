Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall nach internistischem Notfall

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am Morgen des 10. November (Donnerstag) kam es an der Einmündung Bundesstraße 221 / Friedrich-List-Allee zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 47-Jährige aus Brüggen fuhr zunächst auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf, lenkte ihren PKW danach nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem stehenden LKW zusammen. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße 221 war zeitweise für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell